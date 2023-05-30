«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Вишневского на финал Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».
Ставка: победа «Севильи» в матче за 1.89.
«Финал Лиги Европы пройдёт в эту среду в Будапеште, и в нём встретятся команды, которые не умеют проигрывать финалы. Жозе Моуринью ещё ни разу не уступал в финале в еврокубках, а сразится он с «Севильей», которая чаще остальных выигрывала Лигу Европы.
Мне кажется, что серия Моуринью всё же прервётся, и португальский тренер потерпит первое поражение в финале еврокубка. По подбору игроков «Севилья» выглядит куда более сильной командой, несмотря на низкое место в Ла Лиге. Это команда с тремя действующими чемпионами мира в составе. Больше только у «Атлетико».
«Севилья» — сплочённая команда, которая сфокусирована именно на этом турнире и умеет его выигрывать. По поставленной игре «Севилья» выглядит сильнее «Ромы». Мне кажется, что в данной паре «Севилья» заслуженно является фаворитом, поэтому я поставлю на выигрыш «Севильи» по итогам всего матча.
«Рома» сейчас явно в кризисе. В последних семи турах Серии А римляне ни разу не выиграли. Были в зоне Лиги чемпионов, но сейчас уже максимум — это Лига Европы. Однако если выиграют трофей, то будут играть в Лиге чемпионов — а это серьёзная мотивация.
«Рома» явно сдала, а у «Севильи» был более классный путь к трофею. Если удалось так уверенно пройти «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», то и с «Ромой» «Севилья» должна справиться», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 14.82.
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