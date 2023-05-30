Уайлд — Медведев: эксперты назвали фаворита матча первого круга «Ролан Гаррос»

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30 мая в Париже (Франция) пройдут завершающие матчи первого круга грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Россиянин Даниил Медведев встретится с Тьяго Уайлдом, представляющим Бразилию. Начало встречи запланировано приблизительно на 14:30 мск.

Явным фаворитом предстоящего матча эксперты считают россиянина. Победу Даниила Медведева букмекеры оценили коэффициентом 1.06. Успех бразильца идёт за 8.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Медведева с форой -8,5 гейма идёт с коэффициентом 2.04, а поставить на Уайлда с форой (+8,5) можно с коэффициентом 1.78.

Тотал меньше 30,5 гейма оценён в 1.90, а тотал больше 30,5 — также за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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