Winline и РПЛ разыграют футболки всех клубов лиги и мячи с автографами игроков

Букмекерская компания Winline вместе с РПЛ разыграет 80 футболок всех клубов лиги и 80 мячей с автографами игроков. Выбирай любимый клуб в приложении Winline и выигрывай его атрибутику!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

зарегистрироваться с промокодом РПЛ до 4 июня включительно;

до 4 июня включительно; выбрать свой любимый клуб РПЛ в приложении Winline.

Если вы уже зарегистрированы, то вам нужно выбрать в приложении Winline свой любимый клуб РПЛ и сделать ставку 2023 рубля на матч своего любимого клуба в последнем туре РПЛ, который пройдёт 3 июня.

Победителей выберут случайным образом. Призы вручат до 16 июня. Выбирайте любимый клуб в приложении Winline, выполняйте условия и выигрывайте!