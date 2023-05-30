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Winline и РПЛ разыграют футболки всех клубов лиги и мячи с автографами игроков

Winline и РПЛ разыграют футболки всех клубов лиги и мячи с автографами игроков
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Букмекерская компания Winline вместе с РПЛ разыграет 80 футболок всех клубов лиги и 80 мячей с автографами игроков. Выбирай любимый клуб в приложении Winline и выигрывай его атрибутику!

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

Если вы уже зарегистрированы, то вам нужно выбрать в приложении Winline свой любимый клуб РПЛ и сделать ставку 2023 рубля на матч своего любимого клуба в последнем туре РПЛ, который пройдёт 3 июня.

Победителей выберут случайным образом. Призы вручат до 16 июня. Выбирайте любимый клуб в приложении Winline, выполняйте условия и выигрывайте!

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