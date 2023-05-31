«Севилья» — «Рома»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги Европы

31 мая пройдёт финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Хосе Луис Мендилибар за пару месяцев преобразил севильцев! Команда дошла до финала, выбив из борьбы несколько грандов европейского футбола. Но в финале не будет легко, ведь там уже ждёт Жозе Моуринью: второй год португалец доходит вместе с римлянами до финала еврокубка. Лига конференций покорилась, удастся ли победить в Лиге Европы?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и делай ставку на матч «Севилья» — «Рома» с фрибетом до 10 000 рублей. А ещё на Winline можно бесплатно смотреть прямые трансляции матчей топовых европейских чемпионатов.
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