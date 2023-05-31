«Севилья» — «Рома»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 3.14.

«Много интересного нас ждёт в Будапеште. «Севилья» знает, как побеждать в этом соревновании, а Моуринью – человек, который выигрывает абсолютно всё.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды подходят в плохой форме. Одна победа в девяти матчах у «Ромы», одна победа в шести матчах у «Севильи». Серьёзные перестановки в последней игре с «Реалом» говорят о приоритетах испанцев.

Довольно часто в последнее время финалы Лиги Европы уходят в экстра-таймы. Но я обратил внимание на то, что ОЗ также регулярно встречается. У «Севильи» это происходит в пяти матчах из семи, у «Ромы» также последние две игры обмен голами случался.

Мне кажется, что здесь будет игра про атаку. ОЗ и ТБ (2.5) гарантирован в матче между этими командами. Тем более атака гораздо ярче обороны в обеих командах.

Для «Ромы» особый разговор – это отсутствие Акуньи из-за глупой жёлтой карточки в полуфинале. Этот факт также добавит «волкам» возможностей в атаке. Беру ОЗ и ТБ», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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