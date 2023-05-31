«Севилья» — «Рома»: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: победа «Севильи» за 2.75.

«Севилья» и «Рома» сразятся в финале Лиги Европы. Конечно, это была бы очень красивая история, если бы римляне с Моуринью во главе выиграли в еврокубке второй год подряд. Но в этом матче итальянцам будет противостоять очень статусный в Европе соперник.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» снова показала, что в еврокубках ей, зачастую, нет равных. Команда смогла пройти в плей-офф сильных противников. Чего стоит хотя бы их противостояние с «Ман Юнайтед», которые ранее выбили из турнира «Барселону». Но с «красно-белыми» подопечные тен Хага не смогли справиться. Та же история вышла и с «Ювентусом».

По игре «Севильи» видно, когда она выступает в еврокубках, а когда – в испанской Примере. Ведь этот сезон в чемпионате вышел у севильцев очень посредственным. Клуб, привыкший финишировать в топ-4, сейчас близок к окончанию турнира в середине таблицы.

Но в последние месяцы «Севилья» явно пыталась исправить ситуацию, часто набирала очки. А вот «Рома» в Серии А в последнее время смотрелась очень неубедительно. На финише сезона, когда начали определяться участники Лиги чемпионов, команда Моуринью перестала выигрывать.

Также я не могу сказать, что путь в плей-офф ЛЕ у «Ромы» был таким же тяжелым, как у «Севильи». До финала клуб, например, выбил «Фейеннорд» и «Байер».

Конечно, я думаю, в этом финале Моуринью всеми силами будет стараться победить. Римляне сыграют в прагматичный футбол, стараясь обязательно добиться успеха с минимальным счетом, сдерживая соперника. Однако «Севилья» в предыдущих раундах турнира показала, что способна играть с разными противниками. Опыта выступления в финалах ЛЕ у севильцев достаточно.

Я тут все-таки склоняюсь к победе «Севильи», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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