Прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финальную игру Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: победа «Севильи» по угловым за 1.80.

«Наступила пора финальных матчей в еврокубках. В решающем матче Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей». Безусловно, любопытный финал. Наверное, никто там не ждал увидеть «Севилью», которая очень проблемна в этом сезоне, поменяла несколько тренеров. С трудом проходила сетку плей-офф, проигрывала на выезде, но переворачивала матчи дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее «Севилья» остаётся королевой Лиги Европы, но и в соперниках будет «Рома» во главе с королём еврокубков. В прошлом году Моуринью выиграл с «Ромой» Лигу конференций, а вот теперь есть возможность победить в Лиге Европы.

«Рома» также прошла сильные атакующие команды. Моуринью отлично знает, как работать в плей-офф, как адаптироваться под соперника, играть от него, как грамотно выстраивать оборону. «Рома» лучше всех в Италии защищается позиционно, при этом она очень опасна на контратаках.

«Рома» попытается сыграть надёжно, в отличие от соперника, который с приходом нового наставника прессингует всегда. В этом плане «Севилья» удобный соперник для «Ромы», которая умеет грамотно защищаться.

Думаю, что в этом матче с позиции силы, скорее всего, сыграет «Севилья». «Рома» уже будет реагировать на обстоятельства. «Севилья» позиционно атакует через подачи и забросы, навесы. «Севилья» делает ставку на фланги, и в этом плане у испанцев будет много угловых. Конечно, многое будет зависеть от сценария матча, но мне кажется, что у «Севильи» будет преимущество по угловым в этой игре.

«Севилья» выиграет по угловым. Она будет пытаться войти в штрафную через фланги или забросы, а низом попасть туда будет сложно», — сказал Керимов.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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