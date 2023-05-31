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Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Севилья» — «Рома»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы 31 мая

«Севилья» — «Рома»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы 31 мая
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Рома» в финале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.75.

«Моуринью никогда не проигрывает финалы, а «Севилья» во всех финалах одерживает победы. Но в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы видим, что «Севилья» набрала форму по весне – с приходом Мендилибара команда стала играть гораздо агрессивнее, гораздо качественнее.

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли эта игра должна получиться очень насыщенной и результативной. Это финал, цена ошибки дорого стоит. Мне кажется, что не уйдёт всё в нулевую ничью, но больше двух голов в этой игре мы не увидим. Мой прогноз – тотал 1-2 гола», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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