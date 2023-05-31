«Севилья» — «Рома»: прогноз Константина Генича на финал Лиги Европы 31 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Рома» в финале Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: 1-2 гола в матче за 1.75.
«Моуринью никогда не проигрывает финалы, а «Севилья» во всех финалах одерживает победы. Но в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно.
Мы видим, что «Севилья» набрала форму по весне – с приходом Мендилибара команда стала играть гораздо агрессивнее, гораздо качественнее.
Вряд ли эта игра должна получиться очень насыщенной и результативной. Это финал, цена ошибки дорого стоит. Мне кажется, что не уйдёт всё в нулевую ничью, но больше двух голов в этой игре мы не увидим. Мой прогноз – тотал 1-2 гола», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 10.20.
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