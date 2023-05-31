Прогноз Алексея Гасилина на матч «Севилья» — «Рома» с коэффициентом 2.89

Известный комментатор Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Севилья» — «Рома».

Ставка: победа «Севильи» в основное время за 2.89.

«Очень интересный матч, так как я всегда ранее говорил, что «Севилья» — это та команда, которая просто обожает этот турнир. Она чаще других выигрывала Лигу Европы, а «Рома» сыграет под началом Моуринью, который финал еврокубков также не проигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если брать последние матчи этих команд, то результаты почти идентичные. «Севилья» в последнем матче не справилась с «Реалом». Первая забила, но «сливочные» сумели соперника додавить. Игра «Севильи» понравилась. Эта команда, где есть опытный Ракитич в центре поля, будет настраиваться на финал по максимуму, по-другому и быть не может.

«Рома» уже обеспечила себе место в еврокубках на следующий сезон, но в последнем матче проиграла «Фиорентиине». Всё же не стоит забывать и про Белотти, который не может забить уже 30 матчей, но в «Торино» забивал голы пачками. Может быть, свой первый гол он забьёт в финале Лиги Европы. Но это всё мои фантазии.

Команды играют в разные схемы, и предугадать, кто победит, — очень сложно. Это финал, где всё решается в одном матче. Я всё же поверю в магию «Севильи». Этот трофей просто магнитит к их рукам, поэтому возьму победу «Севильи» в основное время», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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