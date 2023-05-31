«Севилья» — «Рома»: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги Европы в Будапеште

Известный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: проход «Севильи» за 1.90.

«Финал Лиги Европы пройдёт в Будапеште. На мой взгляд, фаворит очевидный. Я даже удивлён тем, что букмекеры ставят небольшую разницу между П1 и П2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, по игре и по составу, по состоянию «Севилья» гораздо сильнее.

Всё, что есть у «Ромы» — это оборона своих ворот. Команда заточена под то, чтобы не давать забивать сопернику в надежде на удачу впереди. Но главная ударная сила – Дибала – сейчас не в форме. Возможно, вообще не выйдет. Либо появится на ограниченные минуты. Думаю, к тому времени судьба матча будет решена.

«Севилья» в полном порядке. Может позволить себе играть в полную силу в Лиге Европы, что она и делает. А подбор футболистов позволяет выигрывать важнейшие матчи. Ракитич, Навас, Эн-Несири – всё это звёзды, которые знают, как выигрывать трофеи.

Несмотря на то что Моуринью выигрывал все финалы еврокубков, думаю, что здесь уверенно победит «Севилья».

Для любителей больших коэффициентов могу рекомендовать ставку на П1. А я поставлю на то, что «Севилья» возьмёт Кубок Лиги Европы», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.20.



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