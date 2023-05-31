«Севилья» — «Рома»: ставка Александра Мостового на финал Лиги Европы в Венгрии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.05.

«Севилья» и «Рома» определят победителя в финале Лиги Европы. Обе команды успешно выступали в турнире и, на мой взгляд, достойны титула. Очевидного фаворита я тут даже не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» провалила этот сезон в чемпионате Испании. Клуб, скорее всего, финиширует в середине таблицы и не попадёт в еврокубки. Если, конечно, не выиграет в этом матче.

Красно-белые, видимо, сделали ставку не на Ла Лигу в этом сезоне, а на Лигу Европы. В плей-офф клуб смог пройти довольно сильных соперников, которые тоже были достойны участия в финале. Так, подопечные Хосе Луиса Мендилибара выбили «Ман Юнайтед» и «Ювентус».

У «Ромы» дела в домашнем чемпионате идут не так плохо, как у «Севильи» в Примере. Хотя ситуация у клуба могла бы быть и лучшей. Сейчас подопечные Моуринью идут за пределами зоны Лиги чемпионов, в которую они уже не смогут попасть. Если бы не штраф «Ювентуса», то римляне и вовсе претендовали бы на участие только в Лиге конференций.

По пути в финал ЛЕ у «Ромы» были не такие топовые соперники. Впрочем, «Байер» в этом сезоне показывал убедительный футбол, но его итальянцы смогли выбить с прагматичным минимальным общим счётом 1:0.

Конечно, я тут не жду активного атакующего футбола, особенно от «Ромы». Моуринью – мастер выигрывать здесь и сейчас, невзирая на отсутствие зрелищности. Однако вот кто может поломать все схемы римлян, так это «Севилья». Испанцы уже привыкли доходить до финалов Лиги Европы.

В общем, соперники равны. Не думаю, что за 90 минут они определят победителя. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.20.

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