Карацев — Тиафо: эксперты назвали фаворита матча второго круга «Ролан Гаррос»

1 июня в Париже (Франция) пройдут матчи второго круга (1/32 финала) турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев встретится с Фрэнсисом Тиафо, представляющим США. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают 29-летнего россиянина. Победу Карацева оценили коэффициентом 1.89. Успех Тиафо идёт за 1.91.
На победу Аслана с форой (-0.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.88, а фору (+0.5) на Тиафо оценили коэффициентом 1.79.
Поставить на тотал меньше 38 геймов можно за 1.93, а на тотал больше 38 — за 1.84.
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Карацев сейчас занимает 62-е место в рейтинге ATP, а Тиафо располагается на 12-м месте. Ранее эти теннисисты никогда не встречались друг с другом на турнирах ATP.
Экспресс с коэффициентом 9.25.
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