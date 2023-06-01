Карацев — Тиафо: эксперты назвали фаворита матча второго круга «Ролан Гаррос»

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1 июня в Париже (Франция) пройдут матчи второго круга (1/32 финала) турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев встретится с Фрэнсисом Тиафо, представляющим США. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча букмекеры считают 29-летнего россиянина. Победу Карацева оценили коэффициентом 1.89. Успех Тиафо идёт за 1.91.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Аслана с форой (-0.5) гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.88, а фору (+0.5) на Тиафо оценили коэффициентом 1.79.

Поставить на тотал меньше 38 геймов можно за 1.93, а на тотал больше 38 — за 1.84.

Карацев сейчас занимает 62-е место в рейтинге ATP, а Тиафо располагается на 12-м месте. Ранее эти теннисисты никогда не встречались друг с другом на турнирах ATP.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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