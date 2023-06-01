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«Денвер» — «Майами»: когда первый матч финала НБА, во сколько начало, кто фаворит

«Денвер» — «Майами»: когда первый матч финала НБА, во сколько начало, кто фаворит
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2 июня состоится первый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.27. Успех «Хит» оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что первый матч финала плей-офф НБА «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 1.79, а тотал меньше 217.5 очка — за 2.02.

НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
02 июня 2023, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключить пари на то, что «Хит» одержат победу в турнире, можно с коэффициентом 3.93. Шансы Николы Йокича и компании оценили коэффициентом 1.26.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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