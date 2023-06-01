«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: дата финала матча Кубка Германии, во сколько начало, прогнозы

3 июня состоится финал Кубка Германии «Лейпциг» – «Айнтрахт». Начало – в 21:00 мск.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех франкфуртцев оценивается в 4.65. На ничью дают коэффициент 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Айнтрахт» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Экспресс с коэффициентом 9.25.
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