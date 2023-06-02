Прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Тулуза» с коэффициентом 2.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Тулуза».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.70.
В предыдущем туре «Монако» проиграл «Ренну» со счётом 0:2, чем сильно осложнил себе борьбу за попадание в еврокубки. Это поражение стало для монегасков четвёртым за последние шесть матчей, а единственная победа была одержана над замыкающим турнирную таблицу «Анже» (2:1). Проводящий свой лучший сезон во Франции Александр Головин открыл счёт в той встрече. Этот гол стал для россиянина восьмым в 34 матчах сезона.
Турнирное положение обязывает «Монако» побеждать и ждать осечки какой-то из двух команд, находящихся выше – «Ренна» и «Лилля». Соперники у всех трёх клубов из нижней половины таблицы, так что шансы Головина сыграть в еврокубках в следующем сезоне невелики.
«Тулуза» показывает в последнее время весьма аскетичный футбол. В последних шести матчах Лиги 1 с участием обладателя Кубка Франции было забито суммарно всего четыре мяча. Неудивительно, что сразу три из четырёх последних игр «Тулузы» закончились со счётом 0:0. Стоит поставить на тотал меньше 2.5 мяча.
Экспресс с коэффициентом 9.25.
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