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«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: дата финала Кубка Англии, где смотреть, кто фаворит

«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: дата финала Кубка Англии, где смотреть, кто фаворит
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3 июня состоится финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «красных дьяволов» оценены в 6.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.08.

Кубок Англии. Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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