«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: дата финала Кубка Англии, где смотреть, кто фаворит

3 июня состоится финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «красных дьяволов» оценены в 6.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.
Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.08.
Экспресс с коэффициентом 9.25.
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