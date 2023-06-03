«Манчестер Сити» — «МЮ»: смотри прямую трансляцию финала Кубка Англии!
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3 июня пройдёт финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ». Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Команда Пепа Гвардиолы заходит на требл, но сначала ей нужно обыграть в финале Кубка Англии заклятых друзей из «Юнайтед». Команда Эрика тен Хага смогла обеспечить себе место по итогам сезона в АПЛ, но полна желания побороться за трофей. Для голландца это стало бы отличным итогом первого года работы в клубе. Получится ли у «МЮ» забрать Кубок Англии у «горожан»?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ».
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