«Манчестер Сити» — «МЮ»: смотри прямую трансляцию финала Кубка Англии!

3 июня пройдёт финальный матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ». Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Команда Пепа Гвардиолы заходит на требл, но сначала ей нужно обыграть в финале Кубка Англии заклятых друзей из «Юнайтед». Команда Эрика тен Хага смогла обеспечить себе место по итогам сезона в АПЛ, но полна желания побороться за трофей. Для голландца это стало бы отличным итогом первого года работы в клубе. Получится ли у «МЮ» забрать Кубок Англии у «горожан»?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ».