«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру 30-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.55.

«Крылья Советов» примут дома «Спартак» в последнем, 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч важен для обеих команд. Красно-белые ещё могут зацепиться за второе место в чемпионате. А вот самарцы рискуют вылететь в стыковые матчи и, возможно, не вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Так что игра точно будет интересной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» последние встречи проводил не очень стабильно, чередовал разные результаты. Не смог клуб обыграть нескольких соперников из зоны вылета – 0:0 с «Нижним Новгородом» и 1:1 с «Химками». Из-за этого ЦСКА смог опередить команду Абаскаля и занять второе место. Сейчас красно-белые уступают своему географическому соседу всего один балл.

«Крылья Советов» провалили вторую часть сезона, слишком часто проигрывали. Из-за этого сейчас клуб опустился на 13-е место в зону стыков. Впрочем, шансы на сохранение прописки в лиге у самарцев ещё есть — отставание от вышестоящего «Факела» составляет всего одно очко.

Да, «Крылья Советов» сейчас играют дома. Им очень важна победа. Но всё-таки «Спартак» будет мотивирован борьбой за вторую строчку в лиге. Команда у москвичей явно мастеровитее. Так что я тут отдаю предпочтение «Спартаку». Ставлю на его победу», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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