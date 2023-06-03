«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру 30-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» за 2.55.
«Крылья Советов» примут дома «Спартак» в последнем, 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч важен для обеих команд. Красно-белые ещё могут зацепиться за второе место в чемпионате. А вот самарцы рискуют вылететь в стыковые матчи и, возможно, не вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Так что игра точно будет интересной.
«Спартак» последние встречи проводил не очень стабильно, чередовал разные результаты. Не смог клуб обыграть нескольких соперников из зоны вылета – 0:0 с «Нижним Новгородом» и 1:1 с «Химками». Из-за этого ЦСКА смог опередить команду Абаскаля и занять второе место. Сейчас красно-белые уступают своему географическому соседу всего один балл.
«Крылья Советов» провалили вторую часть сезона, слишком часто проигрывали. Из-за этого сейчас клуб опустился на 13-е место в зону стыков. Впрочем, шансы на сохранение прописки в лиге у самарцев ещё есть — отставание от вышестоящего «Факела» составляет всего одно очко.
Да, «Крылья Советов» сейчас играют дома. Им очень важна победа. Но всё-таки «Спартак» будет мотивирован борьбой за вторую строчку в лиге. Команда у москвичей явно мастеровитее. Так что я тут отдаю предпочтение «Спартаку». Ставлю на его победу», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 10.75.
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