«Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.
«Для обеих команд матч довольно важный. Они находятся в топе немецкого футбола в последние годы — «Айнтрахт» выигрывал еврокубок, а «Лейпциг» был несколько раз вторым в чемпионате и уже выигрывал Кубок.
Думаю, что стоит ждать открытого футбола в этом матче, потому что обе команды не закрываются в обороне, а играют от атаки. Обе забьют и тотал больше 2.5 – вот такой мой вариант. Уверенность в ставке – 7 из 10.
Матч, который будет закрывать немецкий футбольный сезон, должен получиться праздником», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.75.
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