«Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.88.

«Для обеих команд матч довольно важный. Они находятся в топе немецкого футбола в последние годы — «Айнтрахт» выигрывал еврокубок, а «Лейпциг» был несколько раз вторым в чемпионате и уже выигрывал Кубок.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что стоит ждать открытого футбола в этом матче, потому что обе команды не закрываются в обороне, а играют от атаки. Обе забьют и тотал больше 2.5 – вот такой мой вариант. Уверенность в ставке – 7 из 10.

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч, который будет закрывать немецкий футбольный сезон, должен получиться праздником», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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