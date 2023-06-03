«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт» в финале Кубка Германии сезона-2022/2023.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.72.

«Лейпциг» защищает титул. В прошлом году он выиграл Кубок Германии. По себе знаю, что подтверждать звание всегда сложнее, чем впервые завоёвывать. Но «Лейпциг» концовку сезона провёл очень здорово. Шесть побед подряд во всех турнирах, едва не лишили чемпионства «Баварию», отправили «Шальке» во Вторую Бундеслигу. В порядке лидеры команды. Нкунку, пропустивший чемпионат мира, снова набрал форму, Ольмо очень полезен, важные голы забивает Лаймер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Айнтрахт» очень нестабильно играл. Матч на матч не приходился. Но выход в финал уже обеспечил команде еврокубки. В чемпионате она на седьмом месте. Даже если проиграет «Лейпцигу», то попадёт в Европу. Цель выполнена. Но после вылета из Лиги чемпионов команде эмоционально стало сложнее настраиваться. Теряли очки с аутсайдерами, в одну калитку проиграли дортмундской «Боруссии» (0:4). Скажу честно: форма команды меня не убеждает, хотя уверен, что в финале перевес по болельщикам будет у франкфуртцев.

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

Но всё-таки ставлю на «Лейпциг», который сейчас просто лучше играет в футбол. И состав у него более классный, и скамейка посильнее», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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