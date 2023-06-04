Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Лоренцо Сонего.

Ставка: победа Хачанова за 1.47.

«На открытом чемпионате Франции по теннису настала пора матчей четвёртого круга. И наш Карен Хачанов встретится на этой стадии с итальянцем Лоренцо Сонего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Между прочим, между собой эти теннисисты играли трижды. И два раза на грунте. На этом покрытии счёт между ними равный, а общий перевес на стороне Хачанова – 2-1.

28-летнего итальянца сложно назвать специалистом земляных кортов. Однако в 2021 году он выиграл один из своих трёх трофеев в Сардинии как раз на грунте. Да и здесь 48-я ракетка мира уже успел сделать себе реноме крайне неуступчивого соперника. В предыдущем раунде он в пяти сетах переиграл седьмого сеяного Андрея Рублёва – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6, 6:3. И ему удалось сломать игру ещё одного россиянина в четвёртой партии. В общем, бесспорно, Сонего очень опасен.

Карен Хачанов же в третьем круге ожидаемо одолел австралийца Танаси Коккинакиса – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6. То есть сил у нашего теннисиста должно быть чуть больше, но итальянец явно на подъёме и навяжет Карену настоящую борьбу. Не исключено, что в пяти сетах.

Ну а победителем из этой игры выйдет всё-таки Хачанов. За счёт опыта подобных матчей. Да и в этом сезоне Карен чувствует себя явно увереннее, чем в прошлые годы. Ставим на победу Хачанова», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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