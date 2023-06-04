«Реал Сосьедад» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.72.

«В таблице Ла Лиги «Сосьедад» идёт довольно высоко — на четвёртом месте. Подопечные Иманоля Альгуасиля уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов — отрыв от «Вильярреала» составляет пять очков. Возможно, из-за этого в последнее время клуб немного расслабился — уступил «Атлетико» (1:2) и сыграл вничью с «Жироной» (2:2). Хотя в других матчах «Реал Сосьедад» только выигрывал, в том числе у «Барселоны» (2:1) и «Реала» (2:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Севилья» имеет отдалённые шансы на попадание в зону еврокубков через чемпионат. Сейчас клуб идёт на 11-й строчке с 49 очками. Сразу четыре соперника выше имеют столько же очков или на одно больше. Хотя после победы в Лиге Европы вопрос с еврокубками для команды Мендилибара закрыт.

Видимо, готовясь к матчу с «Ромой», севильцы не сильно делали упор на Ла Лигу. Они сейчас идут на серии из трёх матчей без побед. В том числе не смогла команда обыграть «Эльче» из зоны вылета — 1:1.

Я думаю, тут всё очевидно, даже смотря на турнирную таблицу. «Сосьедад» намного лучше провёл сезон и больше достоин сейчас победы. Да и «Севилье» не повезло с графиком — несколько дней назад у неё был тяжёлый финал Лиги Европы. Думаю, там команда оставила все силы и эмоции.

Хозяевам поля сейчас будет намного проще. Они заработают три очка. Ставлю на победу «Реала Сосьедад», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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