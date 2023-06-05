Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы Кудерметовой и Самсоновой выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Букмекеры оценили шансы Кудерметовой и Самсоновой выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

5 июня в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос». В одном из них россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют с австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элисе Мертенс. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами дуэт Хантер/Мертенс. Победа австралийки и бельгийки оценивается коэффициентом 1.48. Сделать ставку на успех россиянок можно за 2.45. Победа Вероники и Людмилы с форой (+1.5) по сетам идёт с коэффициентом 1.60, успех Хантер/Мертенс с форой (-1.5) оценён в 2.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал больше 21.5 гейма аналитики оценили коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 21.5 можно поставить за 1.90.

Кудерметова — 9-я ракетка мира в парном разряде. Самсонова на данный момент располагается на 54-м месте в мировом парном рейтинге. Хантер и Мертенс занимают, соответственно, пятую и шестую позиции. Соперницы встречались на открытом чемпионате Австралии — 2023, где победу одержала пара Хантер/Мертенс.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
05 июня 2023, понедельник. 13:40 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Хантер Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Россиянка Касаткина и украинка Свитолина не стали пожимать руки после матча.

Павлюченкова пропустит травяной сезон, включая Уимблдон.

Селиваненко оценил шансы Хачанова в матче с Джоковичем.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023