Букмекеры оценили шансы Кудерметовой и Самсоновой выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

5 июня в Париже (Франция) пройдут матчи третьего круга парного разряда «Ролан Гаррос». В одном из них россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют с австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элисе Мертенс. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами дуэт Хантер/Мертенс. Победа австралийки и бельгийки оценивается коэффициентом 1.48. Сделать ставку на успех россиянок можно за 2.45. Победа Вероники и Людмилы с форой (+1.5) по сетам идёт с коэффициентом 1.60, успех Хантер/Мертенс с форой (-1.5) оценён в 2.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общий тотал больше 21.5 гейма аналитики оценили коэффициентом 1.80, а на тотал меньше 21.5 можно поставить за 1.90.

Кудерметова — 9-я ракетка мира в парном разряде. Самсонова на данный момент располагается на 54-м месте в мировом парном рейтинге. Хантер и Мертенс занимают, соответственно, пятую и шестую позиции. Соперницы встречались на открытом чемпионате Австралии — 2023, где победу одержала пара Хантер/Мертенс.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Россиянка Касаткина и украинка Свитолина не стали пожимать руки после матча.

Павлюченкова пропустит травяной сезон, включая Уимблдон.

Селиваненко оценил шансы Хачанова в матче с Джоковичем.