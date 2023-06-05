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Прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида»

Прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида»
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Представляем вашему вниманию прогноз на второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.06.

«Вегас» повёл в финальной серии Кубка Стэнли, победив в первом матче со счётом 5:2. Эта игра стала примечательна тем, что стала для «золотых рыцарей» уже девятой в текущем плей-офф, в которой команда пропускала первой, но в итоге выигрывала матч. Ещё одна такая победа – и «Вегас» повторит рекордный показатель нескольких других команд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вегасу» удалось сделать то, что не получилось у «Торонто» и «Каролины» в восьми из девяти предыдущих играх «пантер» – забросить более двух шайб Сергею Бобровскому. Российский вратарь отбил 29 из 33 бросков, в то время как главным героем встречи стал его визави – Эдин Хилл, который совершил вдохновил команду впечатляющим сейвом в первом периоде и пропустил только две шайбы из 35 бросков. Хилл, как и Бобровский, показывает очень надёжную игру в этом плей-офф, хотя оказался в «рамке» из-за травм других вратарей.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одним из факторов, которые сказались на оборое «Флориды» был длительный простой перед финалом – в отличие от соперника «пантеры» находились не в игровом тонусе. Однако теперь можно рассчитывать на более упорную игру и меньшее количество голов, которое обеспечат вратари. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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Нужно набрать игровой тонус:
«Вегас» — «Флорида», второй матч. Бобровский вступает в игру
«Вегас» — «Флорида», второй матч. Бобровский вступает в игру
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