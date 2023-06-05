Букмекеры назвали шансы «Зенита» в шестой раз подряд выиграть РПЛ

23 июля стартует очередной сезон в РПЛ. Букмекеры принимают ставки на следующего чемпиона РПЛ. По оценке аналитиков, глобально ничего не поменяется: чемпионом вновь станет «Зенит».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на то, что зенитовцы снова победят в РПЛ, можно с коэффициентом 1.40. Серия чемпионств сине-бело-голубых достигла уже пяти сезонов. В чемпионате-2023/2024 петербуржцы попробуют довести свою серию до шести побед подряд.

Шансы ЦСКА и «Спартака» эксперты оценили одинаково, на любую из этих команд можно поставить с коэффициентом 8.00. Эти команды в минувшем сезоне стали, соответственно, второй и третьей.

За 25.00 можно поставить на «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Правда, пока непонятно, кто будет тренировать динамовцев. У железнодорожников и южан ситуация более ясная. Шансы «Ростова» Валерия Карпина оценили коэффициентом 50.00.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Валерий Карпин: к слухам о переходе в «Динамо» или «Спартак» никак не отношусь.

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