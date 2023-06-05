Димитров — Зверев: эксперты назвали фаворита матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

5 июня в Париже (Франция) пройдут матчи 1/8 финала «Ролан Гаррос». Болгарин Григор Димитров встретится с Александром Зверевым, представляющим Германию. Встреча начнётся не раньше 21:15 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Зверева. Победа 26-летнего немца оценивается букмекерами коэффициентом 1.58. Успех 32-летнего болгарина идёт за 2.40.
Поставить на победу Александра с форой (-3.5) гейма можно с коэффициентом 1.96, а фора (+3.5) на Григора Димитрова оценивается коэффициентом 1.84.
На ТМ 38.5 гейма можно сделать ставку за 1.88, а на тотал больше 38.5 — за 1.92.
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Победитель этого матча в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции встретится с сильнейшим теннисистом в паре Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония).
Димитров — 29-я ракетка мира, а Зверев располагается на 27-м месте. Ранее эти теннисисты четырежды встречались друг с другом на турнирах ATP. Три матча остались за Зверевым, один раз победил Димитров.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Россиянка Касаткина и украинка Свитолина не стали пожимать руки после матча.
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