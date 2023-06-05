«Фиорентина» — «Вест Хэм»: дата и время начала финала Лиги конференций, кто главный судья

7 июня в Праге (Чехия) пройдёт финальный матч Лиги конференций, в котором сыграют итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Матч состоится на стадионе «Фортуна Арена». Судить встречу будет испанский арбитр Карлос Дель Серро Гранде.

Эксперты уже дали свой прогноз, они не видят фаворита в матче. Поставить на победу «Фиорентины» в основное время можно с коэффициентом 2.80. С точно таким же коэффициентом можно сделать ставку на успех английского клуба. Ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола в основное время можно за 1.75, а ТБ 2.5 идёт за 2.16. На то, что обе команды смогут забить, предлагают коэффициент 1.88, а на обратный исход можно поставить за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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