Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Ролан Гаррос» Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова.

Ставка: ТБ 21.5 за 1.96.

«Ролан Гаррос» стал третьим турниром для Каролины Муховой в текущем сезоне, на котором она смогла дойти до 1/4 финала. Ранее чешской теннисистке удалось на ASB Classic и Dubai Duty Free Tennis Championships продемонстрировать аналогичный результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая, что в Париже Каролина Мухова в первом круге выбила девятую ракетку WTA Марию Саккари, победив со счётом 2:0 (7:6; 7:5), а в третьем — Ирину Бегу, обыграв румынку со счётом 2:0 (6:3; 6:2), недооценивать её не стоит. В четырёх встречах «Ролан Гаррос» она проиграла лишь в одном сете, отдав соперницам 35 геймов. В исполнении чешской спортсменки 157 из 244 первых подач были точны, 64,97% выиграны.

По ходу сезона Анастасия Павлюченкова своими результатами показывала, что далека от своей пиковой формы. Экс 11-я ракетка WTA к «Ролан Гаррос» подошла с четырьмя победами в 10 матчах.

Однако на грунтовом мэйджоре россиянка неоднократно демонстрировала волевой характер, переломив ход последних трёх встреч — с Людмилой Самсоновой, Анастасией Потаповой и Элисе Мертенс. Предстоящая встреча обещает быть не менее напряжённой.

Рекомендуем ставку на тотал больше 21.5 гейма за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 7.11.

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