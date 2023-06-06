Алькарас — Циципас: эксперты назвали фаворита четвертьфинала «Ролан Гаррос»

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Во вторник, 6 июня, в Париже (Франция) проходят матчи 1/4 финала грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Испанец Карлос Алькарас встретится с греком Стефаносом Циципасом. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Алькараса. Победа 20-летнего испанца оценивается букмекерами коэффициентом 1.22. На успех Циципаса можно поставить за 4.38.

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Победа Карлоса с форой (-6) геймов идёт с коэффициентом 1.83, а фора (+6) на Циципаса оценивается коэффициентом 1.95.

Общий тотал меньше 35.5 гейма оценён в 1.91, а тотал больше 35.5 — за 1.89. Победа Алькараса по итогам трёх сетов оценивается за 2.29, а его победа после четырёх сетов (3-1) идёт за 3.50.

Алькарас лидирует в рейтинге ATP, а Циципас располагается на пятом месте. Ранее эти теннисисты четыре раза встречались друг с другом на турнирах ATP, все матчи остались за испанцем.

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