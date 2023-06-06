Представляем вашему вниманию прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Фиалки» заняли восьмое место в чемпионате Италии, впервые с 2014 года пробились в финал Кубка Италии, а также вышли в финал еврокубка впервые с сезона-1989/1990. Сезон-2022/2023 определённо один из самых успешных в текущем столетии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Винченцо Итальяно имеют последнюю возможность завоевать еврокубковый пропуск на следующий сезон, но для этого нужно обыгрывать «Вест Хэм». В текущем еврокубковом сезоне никому не удалось победить лондонский клуб. По силам ли «Фиорентине»?

Флорентийцы не имеют дефицита игроков атакующего плана, и Винченцо Итальяно по ходу сезона имел возможность без снижения качества игры в атаке проводить замены. Футболисты в матчах Серии А в среднем наносили по 15,9 удара, из которых 4,9 приходились в створ ворот — третьи показатели. Забили 53 гола, что на 3,90 меньше количества ожидаемых. Собственно, на этом фоне в 2023 году они лишь в пяти встречах не сумели забить.

«Вест Хэм» провалился в АПЛ, но продемонстрировал безупречные результаты в Лиге конференций. Подопечные Дэвида Мойеса победили в 13 из 14 матчей, при одной ничьей. На пропущенные восемь голов они ответили 33 забитыми, ни разу не покинув поле без результативного действия. Шотландский специалист, вероятно, по итогам сезона покинет команду, и победа в Лиге конференций поспособствует получению лучших предложений о работе.

Учитывая турнирные амбиции команд и их атакующие потенциалы, мы рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.11.

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