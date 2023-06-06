«Фиорентина» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги конференций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.85.

«В финале Лиги конференций «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом». Оба клуба не смогли добиться большого успеха в домашних чемпионатах. А вот в еврокубке они дошли до финала. Так что будет интересно посмотреть, кто всё-таки возьмёт трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фиорентина» неплохо провела финальную часть Серии А. Клуб в четырёх последних турах трижды победил и один раз сыграл вничью. Однако этого не хватило, чтобы «фиалки» финишировали в еврокубковой зоне. «Ювентус» с седьмой позиции опередил подопечных Винченцо Итальяно на шесть очков.

Также у «Фиорентины» был шанс на ещё один трофей, кроме этой Лиги конференций. Неделю назад клуб играл в финале Кубка Италии, но уступил «Интеру» — 1:2.

А вот «Вест Хэм» ещё хуже провёл сезон в чемпионате Англии. Некоторое время команда даже пребывала в зоне вылета. Но Дэвид Мойес и его подопечные в итоге смогли исправить ситуацию и финишировали в середине таблицы. В концовке чемпионата «молотобойцы» чередовали поражения и победы в матчах с не самыми сильными соперниками.

Противники на пути в финал этой Лиги конференций у обеих команд были не самые сложные, их же уровня. Так, «Фиорентина» смогла пройти «Сивасспор», «Лех» и «Базель». А «Вест Хэм» оказался сильнее АЕКа, «Гента» и АЗ.

В этом матче я всё-таки отдаю предпочтение «Фиорентине». Итальянские клубы в этом году показывали хорошие результаты в еврокубках. Но «Рома» уже не добилась успеха в Лиге Европы. А «Интер» явно не является фаворитом в финале ЛЧ с «Манчестер Сити».

Но вот в Лиге конференций я всё-таки отдаю предпочтение «фиалкам». По ходу сезона они выглядели намного лучше англичан, финишировали выше в своём чемпионате. Так что я тут склоняюсь к победе «Фиорентины», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.11.

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