«Фиорентина» — «Вест Хэм»: ставка Дениса Казанского на финал Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Исторический день для «Вест Хэма». Потому что трофеев этот клуб не брал с 80-го года. Тогда команда выиграла Кубок Англии. А в европейских турнирах был 65-й год и Кубок обладателей кубков. А также 76-й, поражение в финале. Но это история для музеев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если говорить про игру, то обращу внимание на то, что «Вест Хэм» ни разу в этой Лиге конференций не сыграл ни с кем из топ-5 европейских лиг. Проходил героически, но проходил.

У «Фиорентины» попадались серьёзные матчи. Пусть и не с большими топами играла, но столько проблем себе придумывала.

«Обе забьют» у «Фиорентины» проходит обязательно и регулярно. Но и сама «Фиорентина» тоже забивает в 12 матчах подряд.

«Вест Хэм» также играет результативно. В Лиге конференций 14 матчей оказались верховыми.

Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, возьму «обе забьют» за 1.94», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Зиньковскому.

Аршавин: Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом мы выиграли Кубок УЕФА.

Генеральный директор «Милана» объяснил увольнение Мальдини.