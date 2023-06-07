«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги конференций в Праге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».
Ставка: проход «Вест Хэма» за 1.88.
«В Праге состоится финал Лиги конференций. «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма».
Обе команды очень давно не выигрывали трофеи. К тому же по результатам национальных чемпионатов обе остались без еврокубков. То есть это шанс для обеих команд как войти в историю, так и попасть в Лигу Европы. Безусловно, игра будет очень интересная.
Этот матч будет не таким, как финал Лиги Европы. Ни одна из команд «автобусы» не ставит. Обе неплохо играют в атаку. «Вест Хэм» вообще здорово прошёл весь турнир, сыграв всего одну ничью. «Фиорентина» играет результативно. Нападающие «фиалок» забили в Лиге конференций почти столько же голов, как и в Серии А.
«Вест Хэм» сильнее. Более опытный тренер, более опытные футболисты. «Фиорентина» проиграла финал Кубка Италии 1:2. Думаю, примерно так же закончится эта игра.
Ставлю на ТБ (2.5). А также на проход «Вест Хэма», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 17.20.
В «Локомотиве» прокомментировали слухи об интересе к Зиньковскому.
Аршавин: Адвоката хотели убирать из «Зенита», но потом мы выиграли Кубок УЕФА.
Генеральный директор «Милана» объяснил увольнение Мальдини.
- 7 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00