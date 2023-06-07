«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги конференций в Праге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: проход «Вест Хэма» за 1.88.

«В Праге состоится финал Лиги конференций. «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды очень давно не выигрывали трофеи. К тому же по результатам национальных чемпионатов обе остались без еврокубков. То есть это шанс для обеих команд как войти в историю, так и попасть в Лигу Европы. Безусловно, игра будет очень интересная.

Этот матч будет не таким, как финал Лиги Европы. Ни одна из команд «автобусы» не ставит. Обе неплохо играют в атаку. «Вест Хэм» вообще здорово прошёл весь турнир, сыграв всего одну ничью. «Фиорентина» играет результативно. Нападающие «фиалок» забили в Лиге конференций почти столько же голов, как и в Серии А.

«Вест Хэм» сильнее. Более опытный тренер, более опытные футболисты. «Фиорентина» проиграла финал Кубка Италии 1:2. Думаю, примерно так же закончится эта игра.

Ставлю на ТБ (2.5). А также на проход «Вест Хэма», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

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