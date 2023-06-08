Каролина Мухова — Арина Соболенко: прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/2 финала открытого чемпионата Франции Каролина Мухова — Арина Соболенко.

Ставка: победа Соколенко с форой (-4.5) за 1.91.

Каролина Мухова не слишком убедительно провела первую половину сезона. «Ролан Гаррос» стал первым турниром для чешки, на котором она продвинулась дальше 1/4 финала. Ранее на ASB Classic и Dubai Duty Free Tennis Championships его турнирный путь обрывался на четвертьфинальной стадии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С одной стороны Муховой повезло с турнирной сеткой, но с другой — ей пришлось уже на старте турнирного пути отстаивать свои амбиции. В первом круге она обыграла девятую ракетку WTA — грецкую теннисистку Марию Саккари со счётом 2:0 (7:6; 7:5), а в третьем раунде Каролна Мухова взяла реванш у румынки Ирины Бегу за поражение в Мадриде, обыграв соперницу со счётом 2:0 (6:3; 6:2). На «Ролан Гаррос» 189 из 299 первых подач в исполнении Муховой были точны, выиграв 124 из них (65,61%).

Арина Соболенко проводит лучший сезон в карьере. Благодаря победам на Аделаида-1 и последующем ТБШ — Australian Open, белорусская теннисистка поднялась на второе место в рейтинге WTA, повторив лучший результат в карьере. Арина завершила хардовый отрезок выходом в финал в Индиан-Уэллсе.

На грунте Соболенко выступает уверенней. В Штутгарте она дошла до финала, в котором уступила Иге Свёнтек со счётом 0:2 (3:6; 4:6), но уже в Мадриде белорусская спортсменка взяла у полячки реванш — 2:1 (6:3; 3:6; 6:3). На «Ролан Гаррос» Арина уверенно продвигалась на пути к полуфиналу, отдав соперницам лишь 34 гейма.

Рекомендуем ставку на победу Арина Соболенко с форой (-4.5) гейма за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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