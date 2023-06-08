Прогноз на матч Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас»

Представляем вашему вниманию прогноз на третий матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.73.

Последняя команда зоны плей-офф Восточной конференции пробилась в финал Кубка Стэнли, и в связи с этим успехом недооценивать её как минимум не стоит. «Флорида» заметно прибавила под конец регулярки и в плей-офф лишь набирала обороты. С лучшей командой Востока — «Бостон Брюинз» — «пантеры» провели семь матчей. Сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс» подопечные Пола Мориса сломили в серии из пяти матчей, а уже в финале конференции обладатели «счастливого билета» в четырёх матчах разобрались с «Каролиной Харрикейнз».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В сравнении с регулярной «Флорида» стала менее результативно играть в атаке, но ощутимо прибавила в надёжности игры в обороне, пропуская в среднем по 3,06 шайбы за игру.

«Вегас» после мощно проведённой регулярки поддерживает свой статус-кво. Подопечные Брюса Кэссиди прибавили во всех игровых аспектах. «Золотые рыцари» выполняют по 30,1 броска и крайне эффективно используют моменты — забрасывают по 3,89 шайбы за игру. Джек Айкел и Джонатан Маршессо приняли участие в каждом третьем результативном действии команды в плей-офф — 6+16 и 12+9 соответственно. «Вегас» находится в сравнительно лучшей игровой форме и должен увеличивать преимущество.

Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5.5 шайбы за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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