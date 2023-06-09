Рууд — Зверев: букмекеры назвали фаворита полуфинала «Ролан Гаррос»

9 июня в Париже (Франция) пройдут полуфиналы «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. Александр Зверев из Германии встретится с норвежцем Каспером Руудом. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Зверева. Победа 26-летнего немца оценивается букмекерами коэффициентом 1.85. Успех 24-летнего норвежца идёт за 2.00.

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Сделать ставку на победу Зверева с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.06, а фора (+1.5) на Каспера идёт за 1.80. ТМ 39.5 оценили коэффициентом 1.93, а тотал больше 39.5 — за 1.92.

Зверев — 27-я ракетка мира, а Рууд располагается на четвёртом месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты четыре раза встречались друг с другом на турнирах ATP, немец выиграл три встречи, норвежец был сильнее в одном матче.

Победитель этого матча в финале Открытого чемпионата Франции встретится с сильнейшим теннисистом в паре Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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