Прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня

Представляем вашему вниманию прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.17.

Финал Лиги чемпионов — это всегда особенный праздник, который подразумевает интригу даже при большой разнице в классе соперников. Очевидно, что «Манчестер Сити» намного сильнее «Интера» как в игровом плане, так и психологически. У команды Пепа Гвардиолы огромный опыт выступления в решающих матчах, но в ЛЧ ей всякий раз чего-то не хватало. Каталонский специалист до сих пор не выиграл заветный трофей после ухода из «Барселоны» и намерен теперь это исправить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Горожане» провели мощный сезон – титул чемпиона Англии защитили, Кубок Англии выиграли и теперь идут на требл. Приход Эрлинга Холанда, который забил 52 гола в первом же сезоне, позволил «Манчестер Сити» обрести ключевую деталь победного механизма. Тем не менее в последнюю очередь сейчас стоит недооценивать «Интер». Подопечные Симоне Индзаги за последние несколько месяцев сделали гигантский скачок в развитии, а сам тренер из изгоя превратился в героя.

«Нерадзурри» перед финалом одержали 11 побед в 12 матчах, демонстрируя хорошую игру в обороне. Гвардиола отмечал, что соперник стилистически очень неудобен из-за защитной системы и грамотного выхода из-под прессинга. Понятно, что миланцы постараются закрыться на своей половине поля и выжидать ошибок фаворита. «Манчестер Сити» тоже не будет рисковать понапрасну. Ждём напряжённой игры и рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.17.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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