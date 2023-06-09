«Манчестер Сити» — «Интер»: время начала финала Лиги чемпионов 10 июня, кто фаворит

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» начнётся 10 июня в 22:00 мск на стадионе «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле (Турция). Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!». Главным арбитром матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Букмекеры считают явным фаворитом матча команду Пепа Гвардиолы. Поставить на победу «Ман Сити» в основное время можно с коэффициентом 1.49. Шансы «Интера» оценили коэффициентом 7.10. Ничья по итогам 90 минут встречи идёт за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают, что матч получится результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.82, а ставки на ТМ 2.5 гола принимаются за 2.10. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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