«Манчестер Сити» — «Интер»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к финалу Лиги чемпионов

10 июня пройдёт финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Главный матч сезона! Сможет ли Пеп Гвардиола наконец победить в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити»? Соперник, возможно, не самый статичный по составу, но очень опасный. Симоне Индзаги наверняка отдаст инициативу и будет рассчитывать на контратаки. Посмотрим, получится ли у него разрушить мечту Пепа!

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