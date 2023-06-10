«Пари Нижний Новгород» — «Родина»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Родина» в переходных играх РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 2.55.

«Ответные стыковые матчи за право остаться в РПЛ или, наоборот, выйти в неё. Начнём с матча в Нижнем Новгороде. Пожалуй, всё уже ясно в паре «Пари НН» — «Родина». 3:0 после первого матча. Откровенно не хватило «Родине» сил на второй тайм. В первом команда Дмитрия Парфёнова смотрелась очень убедительно. Если бы не первоклассная игра голкипера Нигматуллина, то «Родина», конечно, забила бы. Плюс сами игроки Первой лиги, в первую очередь вратарь «Родины», «привезли» себе мяч, который во многом предопределил ход встречи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь ответная игра уже в Нижнем Новгороде. И, конечно, после 3:0 такой суперконцентрации супервнимания уже у «Пари НН» не будет. Задача решена процентов на 99, следовательно, у «Родины» есть неплохой шанс зацепиться за то, чтобы не проиграть в этом матче. Об этом говорил Парфёнов, что надо из себя последнее выжать и выложить в заключительной игре и постараться громко хлопнуть дверью.

«Родина» — молодой, амбициозный проект, и к этому матчу, я уверен, они подойдут со всей серьёзностью, поэтому мой прогноз — «обе забьют» за очень хороший коэффициент 2,55, я даже не думал, что такой коэффициент дадут на этот вариант. На свой гол «Родина» точно наиграла, ну а в обороне у неё, откровенно говоря, не всё гладко, поэтому «обе забьют» смотрится», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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