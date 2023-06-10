«Ман Сити» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на финал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Интер».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.35.
«В Стамбуле пройдёт главный матч в году. Финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» сыграет против «Интера». Я понимаю, что «Интер» будет пытаться нейтрализовать сильные стороны «Сити», играть глубоко от обороны.
Но футболисты «Сити» уже давно должны были выиграть Лигу чемпионов. Они будут максимально заряжены и соберут требл. Причем сделают это уверенно.
Как бы «Интер» ни старался, «Сити» гораздо сильнее. Даже забив один гол, они будут идти дальше и дальше.
Игра будет чем-то похожа на матч с «Реалом». Я думаю, что «горожане» разорвут миланцев», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 18.75.
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