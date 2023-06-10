«Манчестер Сити» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на финальный матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.79.

«Главный матч сезона пройдёт уже в эти выходные — финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Думаю, успех в этом розыгрыше еврокубка наконец-то достанется подопечным Пепа Гвардиолы.

«Горожане» идут за своим третьим трофеем. Неделю назад они смогли переиграть «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии (2:1). Теперь «Сити» осталось выиграть только в последнем матче сезона — в финале Лиги чемпионов. Тогда клуб добудет долгожданный требл.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» без трофея в этом сезоне уже не остался. В конце мая команда играла в финале Кубка Италии, где смогла победить «Фиорентину» (2:1). Серию А подопечные Индзаги не смогли выиграть, зато довольно высоко финишировал клуб — всего в паре очков от второго места.

А «Манчестер Сити» уверенно обогнал «Арсенал» в последние месяцы в АПЛ и заранее гарантировал себе победу в чемпионате. В последних турах подопечные Гвардиолы немного расслабились, не смогли обыграть «Брайтон» и «Брентфорд» (1:1 и 0:1). Но я думаю, это ничего не говорит о форме и настрое команды. Она скорее настраивалась на финальные игры этого сезона.

Думаю, тут у «Интера» нет никаких шансов. «Манчестер Сити» так ни разу и не выиграл Лигу чемпионов с Гвардиолой. Сейчас у них есть прекрасный шанс это сделать. Вряд ли миланцы смогут остановить нынешних «горожан», которые являются сильнейшей командой в Европе. Моя ставка — фора (-1) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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