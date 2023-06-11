«Краснодар» — ЦСКА: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка России!

11 июня пройдёт финальный матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Начало — в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Последний матч сезона в России! Кто заберёт трофей? Для краснодарцев это шанс завоевать свой первый серьёзный трофей в истории. ЦСКА же завоевал серебряные медали и может поставить красивую точку в первом сезоне Владимира Федотова. Совсем недавно команды встретились в матче РПЛ, эта встреча завершилась нулевой ничьей. Как будет на этот раз?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.