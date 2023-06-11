«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на финал Кубка России

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«На мой взгляд, именно финал Кубка России является главным матчем лета и завершением текущего сезона в России. Матч пройдёт в «Лужниках». Это главный матч для многих футболистов. ЦСКА в последний раз выигрывал Кубок России ещё при Леониде Слуцком десять лет назад. То были совсем другие времена, а вот «Краснодар» ни разу не выигрывал этот трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этом сезоне «Краснодар» празднует 15-летие клуба, поэтому Сергею Галицкому и его детищу будет важно красиво завершить такой сезон. Сложный матч для прогноза. Отмечу, что в последних шести очных матчах только один раз команды обменялись голами. И те и другие здорово сейчас играют в атаке. И те и другие обладают классными игроками в середине поля.

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В последний раз команды сыграли со счётом 0:0, до этого ЦСКА выиграл крупно (3:0). В Кубке играли. В целом вроде бы атака у обеих команд шикарная, а Кордоба вообще в отличной форме, но вот ставка на то, что обе забьют, прошла всего раз за последние шесть матчей. Сейчас же на игре будет примерно 40 тысяч человек, а это для «Лужников» уже неплохо.

В общем, матч на Кубок — это игра сама в себе. И ЦСКА хочет выиграть трофей, и «Краснодар» тоже, у которого шикарная бегущая атака. ЦСКА в прошлом матче показал, что никакого кризиса у команды нет, поэтому в этой игре моя ставка — обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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