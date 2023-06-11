«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на финальный матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА в финале Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Финал – всегда особенный матч, и ставку подобрать не так уж просто. Команды много матчей провели между собой в этом сезоне, устали друг от друга. Но я бы не сказал, что они так уж хорошо изучили друг друга. ЦСКА менялся по ходу сезона. Только в последнее время состав устаканился. У «Краснодара» постоянно были травмированные из числа ключевых футболистов. И в недавнем матче чемпионата состав был совсем не тем, который планируется завтра. Там и Алонсо должен вернуться в оборону, и Кордоба – в атаку, и Черников – в центр поля. Вроде бы и Кади восстановился.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не думаю, что в лужниковской атмосфере кто-то явно будет играть от обороны. Это вообще не стиль «Краснодара». Что касается ЦСКА, то он всегда очень мощно начинает, это было видно даже по последней встрече с «Ростовом». В финале Кубка России армейцы тоже наверняка мощно начнут. Всё-таки играют в Москве, преимущество в плане поддержки должно быть. Оборона у «Краснодара» по-прежнему слабое звено, к тому же ошибается Сафонов. В голе ЦСКА у меня сомнений нет. Но и краснодарцы наверняка момент поймают. У них очень быстрые и техничные фланги, Кордоба возвращается, а это один из сильнейших нападающих в России.

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Я ставлю на «обе забьют». Мне кажется, голов должно быть много, пусть это и финал», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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