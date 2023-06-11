«Краснодар» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на финальный матч Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.01.

«Суперфинал Кубка России — «Краснодар» и ЦСКА определят победителя турнира. Я считаю, у «быков» тут намного меньше шансов на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» достаточно неплохо провёл последний отрезок сезона, вышел на серию без поражений из восьми матчей, в которой чередовал победы и ничьи. Благодаря этому в РПЛ подопечные Владимира Ивича финишировали на шестом месте, в паре очков от пятой строчки.

В том числе в последних турах удалось краснодарцам не проиграть вышестоящим соперникам — «Ахмату», ЦСКА и «Ростову».

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А ЦСКА намного лучше провёл сезон, смог финишировать на втором месте чемпионата, опередив «Спартак» и «Ростов». Собственно, ростовчан в последнем туре армейцы уверенно и обыграли со счётом 4:1. Хотя до этого подопечные Федотова тому же «Спартаку» проиграли — 1:2. Впрочем, в остальных противостояниях ЦСКА выглядел уверенно и набирал по три очка.

«Краснодар», конечно, будет бороться в этом финале, стараться выиграть титул. Но, думаю, ЦСКА сейчас находится в гораздо лучшей форме. Я предпочтение тут всё-таки отдаю команде Федотова.

Моя ставка — победа ЦСКА», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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