«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России в Москве

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на финал Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.00.

«Эти команды уже играли по ходу этого турнира, тогда выиграл ЦСКА. Думаю, что он выиграет и сейчас, так как армейцы явно лучше. «Краснодар» находится в состоянии некоторого недоумения, чему показатель история с Матвеем Сафоновым и его докладом делегату о болельщиках «Спартака». Если он не может услышать матерное слово в свой адрес, то ему надо заняться чем-то другим. Сколько бы зрителей ни пришло в «Лужники», а большой вопрос — сколько их будет, так как FAN ID работает, но Сафонову надо быть готовым к тому, что ему и здесь что-нибудь крикнут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА, на мой взгляд, сейчас сильнее и лучше, поэтому поставлю на его победу в основное время. Не будут армейцы откладывать дело до дополнительного времени», — сказал Андронов.

Фонбет Кубок России. Суперфинал Фонбет Кубок России. Суперфинал 11 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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