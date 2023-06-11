Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: результат боя, кто победил, в каком раунде

11 июня в Ванкувере (Канада) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В соглавном поединке турнира встретились бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бой завершился победой Оливейры нокаутом в первом раунде.

Напомним, в предыдущем бою Оливейра встречался с россиянином Исламом Махачевым. Поединок состоялся на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и был главным событием спортивного шоу. Бойцы вели спор за чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Дариуш в последнем бою одолел поляка Матеуша Гамрота. Поединок продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дариушу — 30-27, 30-27, 29-28.

В активе Оливейры после сегодняшнего поединка 34 победы и девять поражений. У Дариуша — 22 победы, пять поражений и одна ничья.

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