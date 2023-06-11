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Прогноз на финал молодёжного ЧМ-2023 Уругвай — Италия

Прогноз на финал молодёжного ЧМ-2023 Уругвай — Италия
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Представляем вашему вниманию прогноз на финал молодёжного чемпионата мира по футболу Уругвай — Италия.

Ставка: победа Италии за 2.49.

Обе команды добрались до финала, проиграв только один матч за весь турнир и победив во всех остальных. Уругвайцы в группе проиграли Англии со счётом 2:3, а итальянцы уступили Нигерии — 0:2. В плей-офф они вели себя безошибочно, но если «чарруа» все матчи выиграли всухую, то итальянцы пропускали в каждом, что им не помешало.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Весь плей-офф итальянцы прошли достаточно уверенно, хотя сетка у них получилась непростая. Уругвайцам было сложнее — во многом из-за того, что голы им давались с трудом. Гамбии и Израилю они забили всего по одному мячу, американцам — два, один из которых был автоголом соперника. При этом по игре «чарруа» смотрелись ничуть не лучше соперника.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Финал
12 июня 2023, понедельник. 00:00 МСК
Уругвай U20
Не начался
Италия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Италии выглядит лучше уругвайцев, острее атакует, создаёт больше моментов. В плане обороны она серьёзно уступает «чарруа», но гости и не станут отсиживаться у своих ворот. Их атакующей мощи хватит, чтобы взломать уругвайцев, как сделали это англичане в группе. Хозяева могут ответить и наверняка не уйдут без гола, но от поражения их это не спасёт. Предлагаем поставить на победу сборной Италии U20 за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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