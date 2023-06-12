Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч Марокко – Кабо-Верде.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

Матч, статус которого позволяет верить в интригу, но без особого рвения. Сборная Марокко всё ещё пытается восстановиться после сложного чемпионата мира, дабы в отличной форме подойти к официальным турнирам. Хозяева не станут форсировать события и выкладываться на максимуме в игре с командой, которая даже в идеальном состоянии сильно уступает в классе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

За полгода эта сборная провела всего два матча – минимально обыграла перестраивающуюся Бразилию (2:1) и не пропустила от Перу (0:0). Схожего сценария стоит ожидать и на сей раз, так как тренер Марокко будет ротировать состав и искать наиболее работающие сочетания игроков. В такой ситуации у Кабо-Верде есть неплохие шансы если не проиграть, но уж точно не попустить много.

Сейчас гости в неплохой форме и не проигрывают на протяжении четырёх встреч подряд в разных турнирах. Конечно, уровень соперников за это время был несопоставим с Марокко, но оборона «акул» в любом случае справляется достаточно неплохо. Таким образом основной ставкой рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.80.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

Руни считает, что Месси потребуется время на адаптацию в МЛС.

Сперцян не стал комментировать слухи об интересе «Аякса».

Президент «Реала» ответил на вопрос о подписании Мбаппе.